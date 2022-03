Nei giorni scorsi erano stati i suoi amici a lanciarle un appello affinché raggiunga Vladimir Putin a Mosca e lo implori di porre fine alla guerra in Ucraina: ora una fonte a lei vicina ha fatto sapere a PageSix che questo non le è possibile. Stiamo parlando di Alina Kabaeva, una delle presunte amanti del presidente russo che si nasconde in Svizzera assieme ai loro figli: l’ex atleta avrebbe infatti spiegato a questa fonte di non esser affatto sicura di poter raggiungere Putin perché il presidente russo “è circondato da anelli e anelli di sicurezza, quindi non è certa di poter arrivare a lui”. E ancora: “Alina dice che non sa se potrà raggiungerlo, e anche se dovesse riuscirci, non sa se sarà in grado di tornare indietro per stare con i loro figli. Però Alina potrebbe viaggiare con diversi nomi e passaporti. Vola su jet privati ​​e non rischierebbe di viaggiare a suo nome”, ha spiegato ancora la fonte, aggiungendo che anche i loro figli hanno nomi e nazionalità diverse. Al momento sono tutte indiscrezioni, non resta che attendere le prossime mosse.