Travolti da un attacco di passione davanti al Centro direzionale di Napoli? Una coppia ha ceduto al desiderio in pieno giorno, nell’abitacolo della propria auto. Come riporta Fanpage, a coglierli sul fatto è stata una pattuglia dell’arma dei carabinieri della compagnia di Poggioreale. I due piccioncini sono stati fatti scendere dall’auto ed è scattata la sanzione amministrativa: 10 mila euro per “atti osceni in luogo pubblico”. A seguito della depenalizzazione, l’art. 527 del codice penale è stato riscritto e e gli atti osceni sono puniti con sanzioni amministrative, ad eccezione per alcune ipotesi particolarmente gravi, per le quali resta la pena della reclusione.