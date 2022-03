I Queen per l’Ucraina. Brian May e Roger Taylor hanno deciso di trasmettere in streaming un live storico, quello del 2008 registrato a Kharkiv. Con loro Paul Rodgers. Una platea di 350.000 persone. Un’occasione con uno scopo benefico: la band raccolse fondi per l’AnitiAids Foundation. Per la popolazione ucraina la band ha aperto un canale di solidarietà con donazioni da fare direttamente all’UNHCR – L’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati.