Ospite di Belve stasera 18 marzo, Aurora Ramazzotti parlerà anche del rapporto dei genitori Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, separatisi nel 2002. L’intervista andrà in onda a partire dalle 23.00 su Rai 2, ma il sito Gossip.it ha già rivelato qualche anticipazione. “Mamma e papà non li ricordo neppure insieme, non ho ricordi – ha spiegato la 25enne -. Ho delle foto: bellissimi, sono iconici, pazzeschi. Li trovo meravigliosi, ma per come li conosco io sono incompatibili completamente. Si esaurirebbero a vicenda. Io spero con tutta me stessa che non succeda (che tornino insieme, ndr)”.

L’influencer ha anche parlato di Tomaso Trussardi, sposato con mamma Michelle dal 2014 al 2002. Con lei ha avuto anche due figlie: Celeste e Sole. “Tomaso è entrato in una famiglia complessa già di suo – ha spiegato la ragazza -. Si è fatto carico di alcune cose che nessuno ti dà gli strumenti per gestire. Non sento il nostro rapporto compromesso (come aveva fatto intendere lui di recente, ndr): noi siamo persone diverse e abbiamo idee diverse, ma io gli voglio molto bene, le cose si sistemeranno”. E sul nuovo presunto flirt tra la conduttrice svizzera e il Dottor G della trasmissione i Fatti Vostri? Bocca cucita.