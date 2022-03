Tale Jason Strummer cha postato una foto di Annie Lennox con la tipica domanda “chi è?. Un “usanza” che sta tra quiz social e, alle volte, illazione tipo “è invecchiata eh?”. In ogni caso, la storia è di quelle che dimostrano come se una ha stile, ha stile. Se una è una fuoriclasse, lo è ha 20, 30 e così. Non c’è molto di più che si possa dire a riguardo. Dunque Strummer, non Jo, Jason, posta la foto della Lennox. Il post diventa virale. Lei lo vede, si fa una nuova foto, la posta e gli risponde: “Ciao Jason Strummer! (qualche parentela con il grandissimo Joe?).

Pare che tu abbia creato un trend di Twitter… Insomma, riconosci la differenza tra la persona in camouflage e la pianta? Creiamo un’altra ‘tempesta di tweet’? Invecchiata ma ancora arrabbiata, blessing and love“. Poi alcune bandiere ucraine. Jason Strummer non ci crede ancora probabilmente. E infatti ha subito twittato. Non solo lui: decine di commenti estasiati per la risposta della 67enne fondatrice degli Eurythmics. Che è favolosa.