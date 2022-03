Alda D’Eusanio torna di nuovo a parlare di Laura Pausini. Nonostante lo staff della cantante abbia smentito la cifra di un milione di euro chiesta per danni alla conduttrice per le sue parole dello scorso anno al Grande Fratello Vip su inesistenti violenze del compagno Paolo Carta, la D’Eusanio sul settimanale Mio precisa e rincara la dose: “Mi ha querelato. Ci stiamo mettendo d’accordo perché lei aveva chiesto un milione per danni, ma ci stiamo accordando su cifre molto diverse”.

Sulla smentita ha aggiunto: “Lei non può smentire dal momento che ci sono gli avvocati di mezzo. Quando siamo andati davanti al mediatore e abbiamo chiesto quanto voleva, il suo legale ha risposto: ‘Un milione’ e siamo rimasti a bocca aperta. Se non erro, lei stessa aveva fatto un’agenzia in cui diceva che avrebbe chiesto un milione, che avrebbe devoluto alle associazioni contro la violenza sulle donne”

In realtà nel comunicato stampa diramato dall’ufficio stampa dell’artista, a febbraio dello scorso anno, dopo le parole dette dalla D’Eusanio dentro la Casa del Grande Fratello non si accennava a cifre richieste: “È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.

A microfoni accesi, nella Casa del Grande Fratello Vip, la D’Eusanio aveva accusato Paolo Carta: “Questa c’ha uno che la mena – ha detto D’Eusanio mentre nella casa veniva diffusa una canzone della Pausini – la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte”. Da qui è partita la causa legale.