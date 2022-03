Dopo un intervento al cuore Amanda Lear è tornata in tv. “Domenica In” ha celebrato la sua vita e la sua carriera, incontro però segnato da una battuta infelice dell’attrice e conduttrice che all’anagrafe segna 82 anni. Una frase che aveva come oggetto l’Ucraina, non riguardante il conflitto in corso, ma apparsa ugualmente fuori luogo. Al centro della chiacchierata il film dedicato alla vita di Salvador Dalì, di cui la Lear fu la musa per quindici anni: “Hanno fatto un film sulla sua vita, con Ben Kingsley. E in questo film, hanno preso una modella australiana, alta, bionda, che recita la mia parte. E io ho visto la sua foto e ho detto ‘Beh, non mi piace!’. Sembro una mig***ta ‘ucraniana’, no veramente“, il suo commento in diretta.

“Sembra?”, chiede Mara Venier dopo non aver sentito la frase incriminata, la Lear cambia subito tono: “Sembro una James Bond girl, ecco”. L’episodio non è sfuggito ai telespettatori, con numerose critiche anche sui social per l’espressione pronunciata e per il mancato intervento della padrona di casa. Pochi minuti dopo la conduttrice è intervenuta per fare chiarezza: “Voglio precisare una cosa. Quando Amanda se n’è uscita con quella battuta molto infelice, io ho detto subito ‘Cosa hai detto?’ perché non avevo capito. Se avessi capito quello che stava dicendo, è chiaro che avrei preso le distanze come le prendo adesso. Non è il momento adesso di fare polemiche inutili.”

“Non avevo sentito per cui stop alle polemiche, non è proprio il momento sennò rimandiamo in onda il pezzettino in cui io ho detto ‘Cosa hai detto?’. Vi prego, non è il momento. Lo sapete com’è fatta Amanda Lear, se n’è uscita così, in maniera istintiva. Non ve lo devo spiegare io. La base della sua personalità sono le battute di spirito. Questa è stata un’uscita infelicissima che io non ho sentito e chiudiamo qua”, ha concluso la Venier.

“Non è il momento di fare polemiche inutili. Stop alle polemiche!”

Anche Mara chiede si dissocia dalla battuta infelice di Amanda.#DomenicaIn pic.twitter.com/9ta1dAxrNr https://t.co/qkAUv0u88X — È sempre Cinguetterai (@Cinguetterai_) March 13, 2022

E su Instagram arrivano anche le scuse della stessa Lear: “Grande risate a Domenica In con l’amica Mara, ho scherzato e forse involontariamente offeso qualche donna. Scusate le mie battute che sono impulsive ma mai offensive”.