Energia

Nel corso di una plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo, a settembre, il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans non immaginava che ci sarebbe stata una guerra tanto presto. I prezzi dell’energia salivano per quelle che definiva “dinamiche del mercato”, la preoccupazione dei governi riguardava le bollette e non ancora il sostentamento. Già allora c’era una certezza: […]