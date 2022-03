L’incontro del vertice dei leader Ue che si è tenuto in Francia il 10 e 11 marzo scorso ha fatto ‘divampare’ un gossip social. Tra i paesi presenti anche la Finlandia con il primo ministro Sanna Marin. Ed ecco che qualcuno ha ritirato fuori uno scatto di Marin con un altro primo ministro: quello di casa, Emmanuel Macron. “Trova una donna che ti guardi come Sanna Marin guarda Emmanuel Macron“, è la battuta social a corredo della foto che, in realtà, risalirebbe al 2019 (quella del tweet). Ovvero quando si erano incontrati al vertice di Bruxelles.

“La coppia sembra che abbia fatto amicizia molto rapidamente, tra battute e risate insieme”, aveva scritto allora il Daily Mail. Ancora: “Si sono scambiati un bacio sulla guancia”. E se non bastasse, il titolo dell’articolo del tabloid inglese aveva aggiunto un po’ di pepe: “Oh la la”. E attenzione: anche nei recenti scatti al summit di Versailles, lo sguardo sembra sempre lo stesso. Quello, forse, di due amici: entrambi, infatti sono sposati. Lei dal 2020 con Markus Räikkönen. Macron, invece, dal 2007 con la sua Brigitte.

Find you someone who looks at you the way Sanna Marin looks at Emmanuel Macron pic.twitter.com/25p5Tt8cXj

— Alex Apollosky (@alexapollosky) March 13, 2022