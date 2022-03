I costi – I mega-utili in Italia Eni è di gran lunga il maggior importatore e quello che fa i maggiori extra-profitti, poi Enel, Edison, Snam per gli stoccaggi

Se l’Unione europea esistesse, i suoi ridicoli e ridanciani rappresentanti non si sarebbero riuniti a Versailles, ma da due settimane (anzi da prima, quando il peggio si poteva forse evitare) farebbero la spola fra Kiev e Mosca per trascinare Putin e Zelensky a quel tavolo che, almeno a parole, nessuno dei due esclude. E proporrebbero […]

Guerra in Ucraina Trincee e sciacalli, l’ora più buia di Kiev Il reportage – Russi alle porte. L’odio cresce, non fa più differenza chi tu abbia di fronte Di Kiev

L’intervista “Re dei trasformisti? No, sono un moto perpetuo e creativo” Fabrizio Ferrandelli – A 41 anni ha già cambiato 8 partiti e ora si candida a Palermo con calenda Di Antonello Caporale

No al conflitto Firenze, Zelensky con la piazza “È una guerra contro l’Europa” La manifestazione – In ventimila a Santa Croce per chiedere la pace Polemiche tra i “non equidistanti” (Pd e Cisl) e Cigl-Uil sugli armamenti Di Giacomo Salvini

L’evento a Roma La due giorni di Europa Verde: “Draghi bocciato” Un appello per il disarmo e una dura critica contro le politiche energetiche del governo Draghi. Si è aperta così a Roma la due giorni di Conferenza programmatica di Europa Verde, la forza politica guidata da Angelo Bonelli ed Eleonora Evi. L’evento ha visto ieri diversi dibattiti intorno a quindici tavoli programmatici su temi come […] Di Fq

Sì al nuovo statuto Conte: “Noi oltre i cavilli” Niente piazza coi centristi L’avvocato che a giorni si farà rivotare presidente lo ripete, anche a se stesso: “Il nostro progetto politico va oltre i cavilli e le carte bollate, non può rimanere nel cassetto neanche per un attimo”. Lo ribadisce, Giuseppe Conte, all’indomani dell’approvazione delle modifiche allo Statuto del M5S, votate venerdì dagli iscritti sul web. Senza entusiasmo, […] Di Luca De Carolis

Pandemia Covid, rischio aumento terapie intensive. Figliuolo: “Dal 31 marzo mi faccio da parte” “Stanno frenando le curve dei decessi e degli ingressi di terapia intensiva”. L’allarme – analogo a quello lanciato un paio di settimane fa a proposito dei contagi – arriva dal matematico Giovanni Sebastiani dell’Istituto per per le Applicazioni del calcolo del Cnr, secondo cui il numero degli ingressi quotidiani in rianimazione (in calo da molte […] Di Fq

361 giorni in Sudan Zennaro in Italia, il padre accusa la Farnesina Marco Zennaro, l’imprenditore di 47 anni costretto a restare in Sudan per 361 giorni, torna a casa tra le polemiche. Nel momento in cui l’aereo diretto prima in Turchia poi in Italia, è decollato, il padre Cristiano, ha rilasciato una dichiarazione molto dura. “Confermo la partenza di Marco dal Sudan, finalmente l’incubo è finito. Ringrazio […] Di Fq

In Nicaragua Managua caccia nunzio apostolico. Protesta Vaticano La Santa Sede ha ricevuto “con grande sorpresa e rammarico” la comunicazione che il governo del Nicaragua ha deciso di ritirare il gradimento a mons. Waldemar Stanislaw Sommertag, Nunzio apostolico a Managua dal 2018, “imponendogli di lasciare immediatamente il Paese dopo la notifica del provvedimento. Tale misura appare incomprensibile perché nel corso della sua missione […] Di Fq

Caccia agli oligarchi Nyt: “Lo yacht di Putin a Marina di Carrara” Trieste, sequestrata mega barca al magnate Il governo americano sostiene che lo yacht fermo a Marina di Carrara potrebbe essere di Vladimir Putin. Lo ha scritto ieri il New York Times spiegando che l’imbarcazione in questione è lo Scheherazade, 140 metri di lunghezza. La notizia non è stata confermata dal gruppo The Italian Sea Group, dove lo yacht è bloccato per […] Di Stefano Vergine

Cittadino portoghese “Abramovich non è ebreo” In manette rabbino di Porto Un problema dietro l’altro per Roman Abramovich, i cui guai da Londra attraversano l’Europa e arrivano fino al Portogallo. In Gran Bretagna le sanzioni disposte nei suoi confronti dal governo inglese a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, hanno infatti costretto il magnate russo a mettere in vendita il Chelsea, di cui è proprietario […] Di Fq

Inchiesta a Ferrara Falsi vaccini e pass, arrestati due medici Sono accusati di aver avere falsificato Green Pass dietro compenso di denaro e, per questo, sono stati arrestati a Ferrara. Protagonisti della vicenda due medici e una collaboratrice di uno dei due, fermati dalle Fiamme gialle nel corso dell’operazione ribattezzata “Red Pass”. Sono accusati di aver simulato la somministrazione del vaccino anti Covid e aver […] Di Fq

A Caivano (Napoli) Ordigno contro chiesa di Don Patriciello Un ordigno Un ordigno è esploso nelle prime ore del mattino davanti alla chiesa San Paolo apostolo del parco Verde di Caivano (Napoli), dove da anni padre Maurizio Patriciello conduce una battaglia per la legalità, a cominciare dalla denuncia dei disastri nella Terra dei Fuochi, e dove è nato il Comitato di liberazione dalla camorra […] Di Fq

Roma, “stupro capodanno” “Portò la coca”: nipote di De Mita indagato Simone Maria Ceresani è indagato. Il nipote dell’ex premier Ciriaco De Mita la notte del capodanno 2021 era nel villino di Primavalle, insieme alle altre 28 persone, dove sono avvenute presunte violenze sessuali su due ragazze minorenni. A portare cocaina e hashish, sostiene la procura di Roma, sarebbe stato (anche) Cerasani. Per questo è accusato […] Di RQuotidiano

Consumi L’effetto nel carrello tra inflazione e psicosi Razionati – Market assaltati, ma i prodotti ci sono, fermato sciopero dei camionisti Di Patrizia De Rubertis

Governo Tutti contro il Mef: “Adesso serve nuovo deficit” Oramai è uno stillicidio quotidiano.Non solo i leader di partiti e sindacati, ma anche i ministri chiedono pubblicamente un nuovo scostamento di bilancio. Venerdì, ad esempio, era stato il titolare leghista dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, a parlare di un intervento necessario per fronteggiare gli effetti della crisi su famiglie e imprese. Ieri si è aggiunta […] Di Fq

Altro che “vincere facile” Il boomerang della no fly zone Difendere l’Ucraina – In Iraq, Bosnia e Libia le superpotenze la adottarono contro Paesi di bassa capacità militare, lasciando poi solo miseria e instabilità. Proporla contro la Russia sarebbe una catastrofe Di Fabio Mini

Guerra in Ucraina Mosca martella Kiev, che accusa: “Uccisi 7 civili, pure un bimbo” Kherson, prove di annessione. Nella città occupata i russi vorrebbero creare una “repubblica popolare” come quelle avviate nel Donbass tra il 2014 e il 2015 Di Giampiero Gramaglia

Ko con la Scozia Rugby, 36esima sconfitta consecutiva per l’Italia Nuova sconfitta per l’Italia nel torneo Sei Nazioni di rugby: gli Azzurri sono stati battuti dalla Scozia allo Stadio Olimpico di Roma per 22-33. L’Italia ha segnato tre mete, con Braley al 29′ e Capuozzo al 65′ e al 82′, due trasformate da Garbisi, che ha realizzato anche un calcio di punizione. Cinque invece le […] Di Fq

L’intervista Io non mi do mai scampo Vanessa Scalera – L’attrice diventata celebre con il personaggio televisivo di Imma Tataranni, ora è nell’ultima commedia di Milani “Corro da te” Di Alessandro Ferrucci

Riedizione Torna B. Traven, scrittore del “mistero” e del popolo A 140 anni dalla nascita è incerta la sua reale identità: una delle ipotesi più verosimili lo accredita nativo della Prussia. Una delle sue opere è anche diventata un bel film di John Huston Di Massimo Novelli