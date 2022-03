Serena Grandi sarà protagonista della puntata di Belve in onda questa sera su RaiDue. L’attrice ha negato di aver fatto uso di cocaina e la giornalista Fagnani ha naturalmente ribattuto: “Ma per lei è stato un momento di svago o un po’ di dipendenza in una fase della sua vita c’è stata?”. “Avevo un figlio piccolo, dovevo pensare a lui… non avevo tempo per le sostanze, io odio tutto quello che è polvere”, la risposta. Dunque Fagnani ha proseguito: “Ma lei lo ha ammesso”. Grandi: “L’ho dovuto ammettere perché l’avvocato mi ha chiesto di ammettere, c’erano dei nomi ancora più importanti che hanno dovuto ammettere”. In poche parole l’attrice avrebbe dichiartato il falso: “Ho mentito certo, ho mentito perché dovevo farlo, era l’unico escamotage per uscire da questi 157 giorni inutili”. Il riferimento è agli arresti domiciliari. Non solo. Fagnani ha anche chiesto delle presunte relazioni avute dalla Grandi: Agnelli, Morandi, Celentano, Berlusconi. Di nuovo, Grandi ha negato tutto, salvo poi dire in un fuorionda riportato da Dagospia: “Ma che te devo dì, che me li so’ portati a letto? No se po’ fa, ho un figlio a casa. Però non mi ricordo i rapporti…”.