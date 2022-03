Vladimir Putin è davvero originario di Vicenza? Si fa un gran parlare sul web nelle ultime ore delle possibili origini venete del presidente russo. Chiaro, dalle parti del vicentino, visto il clima, saranno tutti pronti a negare chiudendosi frettolosamente l’uscio di casa alle spalle, ma abbiamo provato a capire quanto ci possa essere di vero in questa “notizia” ripresa da molti giornali italiani mentre ancora la guerra tra Russia e Ucraina non accenna a concludersi. Intanto le fonti ufficiali riguardo Putin ne indicano la nascita a San Pietroburgo il 7 ottobre del 1952. “In un piccolo monolocale situato al quinto e ultimo piano di una delle tante case comunali del vicolo Baskov”, scrive il romanziere Nicolai Lilin nella biografia da lui scritta su Putin, L’ultimo zar (Piemme). Sempre Lilin ci aiuta a capirne di più sulla famiglia di Vladimir Putin definendola una famiglia “di lavoratori”: padre fabbro alla catena di montaggio della fabbrica di Egorov dove costruivano vagoni ferroviari e la madre operaia dispensata dal lavoro dopo aver partorito Vladimir diventata “spazzina” ovvero uno di quei custodi che tiene in ordini palazzi e cortili. Lilin scrive ancora: “i suoi bisnonni erano servi della gleba”, poi specifica che il nonno paterno Spiridon quand’era ragazzo venne mandato dalle campagne a San Pietroburgo a fare il cuoco e una sera servì nientemeno che Rasputin. Qualche pagina più avanti Lilin scrive: “le radici familiari dei Putin sono state rintracciate grazie alla curiosità dei giornalisti e all’ausilio della chiesa del villaggio degli antenati del presidente. È nei registri della chiesa infatti che si sono conservate tracce di battesimi, matrimoni e funerali che riguardano la famiglia e che risalgono all’inizio del Settecento”. Insomma, per una delle biografie di Putin acquistabili in Italia, il presidente russo almeno fino al Settecento non sembra avere alcuna radice italiana, quindi vicentina. Ma da dove nasce l’ipotesi delle origini venete di Putin? Nelle ultime ore, tra i siti web italiani è sbucata nuovamente una notizia targata dicembre 2005 quando Putin villeggiava in Italia con Silvio Berlusconi. Insomma, per questa tesi storico anagrafica, l’attuale presidente russo discenderebbe da una famiglia di Costa Bissara, in provincia di Vicenza. A scoprire l’esplosivo “mistero del Cremlino” è stato il popolare quotidiano Moskovskij Komsomolets, che l’ha sparato ieri in prima pagina. Titolo: «Il segreto di famiglia». All’ interno, una pagina con le “prove”, scrisse Repubblica all’epoca. “Nel vicentino ci sono almeno 50 famiglie con il cognome Putin. Altre abitano a Venezia. Una piccola differenza: in Veneto il cognome si pronuncia con l’ accento sulla «i», e in dialetto significa bambino piccolo. Ma il giornale moscovita non si è perso d’ animo e ha spedito un inviato a scarpinare sui colli Euganei”. A rivelazione, nell’articolo, si aggiunge altra rivelazione cioè che a fine Ottocento un gruppo di Putìn si trasferì in Russia per costruire la Transiberiana e che altri parenti che facevano di cognome Putin raggiunsero l’antica capitale russa facendo gli ambulanti. Nel servizio del quotidiano russo di allora venne intervistato tal Franco Putin, produttore di caminetti che disse: “Io e Vladimir siamo due gocce d’ acqua. Stessi occhi, medesima espressione, identica andatura. Gemelli: solo che lui scia e fa judo, io niente. Lui è asciutto, io sovrappeso: ma è l’ unica differenza”. La presunta somiglianza di Franco (Putin) venne però smentita anche con un certo imbarazzo da diverse fotografie pubblicate all’epoca. C’è da aggiungere, tra l’altro, che ad oggi è impossibile recuperare l’articolo inchiesta del Moskovskij Komsomolets.