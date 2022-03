Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, ieri 6 marzo anche Tommaso Paradiso. L’ex leader dei The Giornalisti è stato accolto dalla conduttrice molto calorosamente: “Che bella la tua ultima canzone, ce l’ho in testa”, ha detto lei. Poi, prendendolo per mano, ha aggiunto scherzando: “Che mani fredde! Beh fuori fa freddo, ma adesso io ti scaldo tutto“. Dopo un medley dei più grandi successi, Paradiso si è lasciato andare a una piacevole chiacchierata con Mara Venier: “Sei molto bella e c’hai pure la caviglia fina”, ha scherzato il cantautore romano. “Continui a guardarmi le gambe ma io sono estremamente materna con tutti”, ha replicato allora Venier poco dopo tamponandogli la fronte sudata con un asciugamano. “Che bella questa cosa. È che io sono uno che suda molto”, ha detto lui.

Il cantante ha anche raccontato la propria vita: “Sono laureato in filosofia. Fin dai tempi del liceo ero bravo, il professore di allora mi consiglio di seguire quella strada e l’ho fatto. Ancora oggi studio, sono appassionato. La musica invece è entrata da subito, perché mia madre mi pose il pianoforte come diktat. Sono molto legato a lei: figlio unico, nato con un solo genitore, cioè lei. Papà? Ha fatto l’atto e basta. Non entriamo in cose biologiche però ecco: mamma ha fatto anche da papà. Io la ringrazio: mi sono appassionato al pianoforte. Mamma si programmò anche la data della nascita, mi voleva del Cancro perché credeva che così sarei stato molto artistico”. “Era stata lungimirante”, ha allora commentato la conduttrice veneta.