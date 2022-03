Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati genitori. La notizia è arrivata via social, con un post pubblicato alle 12.30 circa di oggi 4 marzo. Un piedino della piccola, accarezzato da una mano in primissimo piano. “Mamma e Babbo sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi”, la didascalia a corredo del tenero scatto. Numerosissimi i commenti di auguri e congratulazioni da parte dei fan e di altri volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo.

A novembre scorso, in occasione dell’addio di Valentino Rossi alla MotoGP, la modella aveva dichiarato: “Secondo me Valentino non si è reso conto benissimo di quello che sta per succedere (la paternità, ndr), però mi fa un sacco di domande. Il nome della piccola? Qualcuno dice Vittoria ma non so da dove sia uscita questa cosa. Stiamo decidendo, abbiamo due scelte. Vediamo”.