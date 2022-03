“Ricostruiremo ogni casa, ogni strada, ogni città. E diciamo alla Russia: impara le parole ‘riparazione’ e ‘contributo’. Ci rimborserete per intero per tutto quello che avete fatto contro il nostro Stato e contro ogni ucraino. E non dimenticheremo tutti i morti”. È uno dei passaggi del discorso fatto nel corso della mattinata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, poco prima dei negoziati tra il suo Paese e la Russia.