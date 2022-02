Non è passata neanche una settimana dall’annuncio di Buckingham Palace: “La regina Elisabetta ha il Covid”. Fortunatamente sembra che la Sovrana 95enne sia in buone condizioni. A rassicurarla è sicuramente anche il team di professionisti dai quali è circondata. I dettagli sono stati rivelati dall’ex dottoressa di Corte Anna Hemming al Sun. “Nella struttura vi è tutto ciò che è necessario, disponibile immediatamente, e la sua equipe di medici farà ciò che deve quando qualcuno non sta bene – ha spiegato Hemming rivelando che la regina ha una struttura reale dedicata all’interno delle scuderie reali -. Ciò include anche assicurarsi continuamente che la Regina sia in buone condizioni e che abbia accesso costante e immediato al medico di riferimento quando lo necessita”.

“Il Covid di adesso è molto diverso da quello che era una volta, il virus è cambiato ed è diventato meno specifico nelle sue azioni. La Regina? Avrà una normale tosse e il raffreddore come sta succedendo ad altre persone”, ha detto. Poi la Dottoressa ha aggiunto: “Dobbiamo ricordarci che ha più di 90 anni e che non starà bene come chiunque altro colpito dal virus, quindi riposare è la cosa giusta da fare per lei”. “C’è il farmacista della Regina che gestisce l’équipe medica, un elenco di consulenti che sono nell’elenco della regina che include i membri della famiglia e il personale. C’è anche un team interno e un ampio elenco di consulenti ospedalieri”, ha infine concluso la dottoressa assicurando che tutti i componenti della famiglia reale si sono vaccinati.