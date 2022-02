“Mi sono trovato spesso in situazioni difficili, a volte la pressione era schiacciante“. Questo il commento di Tom Hardy sulla vicenda secondo cui Charlize Theron si sarebbe sentita minacciata dal comportamento dell’attore sul set di Mad Max: Fury Road. I fatti riportati dal Daily Mail. La coppia ha lavorato insieme al film del 2015 e pare che ci sia stato più di qualche battibecco sul set. Tutte le dichiarazioni al riguardo si trovano tra le pagine del nuovo libro dell’editorialista del New York Times Kyle Buchanan. Il quale riporta che Theron, 46 anni, aveva anche una persona sempre accanto per “protezione”, tanta era la paura.

Nonostante la riuscita del film, le riprese furono dunque complicate dalle tensioni tra le due star e, secondo Buchanan, la colpa fu soprattutto di lui. Il motivo? Era un ritardatario cronico. Una volta ad esempio l’attrice lo attese per tre ore, seduta al posto di guida del suo autoarticolato di scena, senza alzarsi per sgranchirsi le gambe o altro. Quando Hardy finalmente arrivò, lei lo accusò di essere irrispettoso e disse che i produttori avrebbero dovuto multarlo con un centinaio di dollari per ogni minuto in cui ha tenuto tutti in attesa. Secondo la ricostruzione dell’operatore di ripresa Mark Goellnicht, Hardy reagì in modo “aggressivo” e Theron “si sentì davvero minacciata. Quello fu un momento di rottura, lui era un po’ fuori controllo”.