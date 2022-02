Mauro Corona più polemico del solito ieri 22 febbraio a Cartabianca. Eccezionalmente lo scrittore e alpinista è intervenuto non ad inizio puntata (per lasciare spazio alle vicende della Russia-Ucraina) bensì verso la metà. Commentando le Olimpiadi invernali di Pechino, Corona ha detto: “Sono dispiaciuto: non si possono dare le Olimpiadi ad una Nazione dove i diritti umani sono calpestati. Poi, lo sponsor ufficiale erano gomme da automobili che hanno inquinato tutto. Terza cosa, personale, la 50 km l’hanno ridotta a 30km per il freddo (-17° gradi, tanto che ad un atleta si è congelato il pene, ndr)”.

“Li ha mai fatti 50 km?”, ha chiesto la conduttrice cercando di cambiare argomento. “Come no, 30, 40 km. Io ero un fondista! Lo sport è una roba seria – ha insistito Corona -. Non si danno le Olimpiadi a questi Paesi. Ascolti ‘Bianchina’, la prego: si possono sponsorizzare le Olimpiadi così? È stato provato che le gomme si consumano e le gomma che si consuma, dove va? Nell’aria”. “E allora, cosa dobbiamo fare? Qual è l’alternativa?”, ha domandato la padrona di casa. “Eh va bene. Allora: visto che la benzina è aumentata, il gas è aumentato, allora lasciamo ferme le macchine un mese. Non si va più a lavorare, non punire gli operai con 100 euro di multa perché non hanno il pass”.

Davanti alla divagazione dell’alpinista, Bianca Berlinguer si è lasciata andare a un’esclamazione di dissenso: “Vabbè”, quindi Corona ha sbottato: “Se non va bene quello che dico, la finiamo qui“. “Andiamo a vedere altre questioni, stia un po’ tranquillino, stasera è agitato”, ha replicato Berlinguer. “Guardi che sto tranquillo, ho 48 battiti. Venga su a palparmi per sentire i battiti“, ha aggiunto Corona. “E basta! Non insista con queste cose”, ha concluso la conduttrice di Rai3.