La storia d’amore lunga 20 anni tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra essere ai titoli di coda. Al momento i due non hanno commentato il gossip (anche se lei ha pubblicato un video che potrebbe essere una frecciatina). Nonostante per molti la separazione sia imminente, o addirittura già avvenuta, per Oddsdealer.net – fornitore di quote per i bookmaker internazionali – ‘omnia vincit amor’. L’ipotesi che l’ex capitano della Roma e la conduttrice restino insieme è data a 1.40, mentre la quota raddoppia per la separazione, a 2.80. Dunque gli analisti, secondo agipronews, scommettono sul lieto fine. Come andranno davvero le cose? Lo scopriremo solo vivendo.