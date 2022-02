Un’altra (l’ennesima) sfuriata di Vittorio Sgarbi in tv. Durante la puntata di Zona Bianca in onda ieri 20 febbraio su Rete 4, Sgarbi si è scagliato contro la deputata del Partito Democratico Alessia Morani. Nello studio di Mediaset si stava parlando di Green Pass e della “guerra sul super Green Pass in Parlamento”. Morano in merito ha dichiarato: “I parlamentari No Vax? Credo che sia molto grave. La politica dovrebbe dare il buon esempio e rispettare le leggi. A proposito di luoghi di lavoro, alla Camera siamo 630 e al Senato 315 più tutto il personale, credo che sia un luogo in cui le regole sanitarie dovrebbero valere a maggior ragione. Sono regole ormai basilari, poi chi non si è voluto vaccinare dovrebbe rinunciare allo stipendio“.

“L’idea che uno faccia il tampone dopo tre vaccini, come ho fatto io, dimostra che il Green Pass è inutile – ha invece esordito il deputato del Misto in collegamento con Giuseppe Brindisi -, perché io sono stato positivo. Quindi, ovviamente, il Green Pass è una gran balla”. E ancora ha aggiunto: “La cosa grave è un’altra: che non è affatto una legge, perché i dpcm che imponevano regole, compresi gli ultimi di Draghi sono stati smentiti da sentenze a Pesaro e a Pisa”. Morano scuoteva lo testa. Allora Sgarbi, urlando: “Tu sei una fascistella. Il tuo è un modello culturale fascista. A senso unico. Le minoranze non contano. Non esiste una verità unica e un pensiero unico. È passato il tempo del Duce”.

Il conduttore ha invitato l’ospite a calmarsi e ha dato la parola a Morani che, però, ha preferito non rispondere: “Ma secondo lei Sgarbi merita una risposta? Merita di sprecare il fiato?“. Quindi Sgarbi ha definitivamente oltrepassato il limite, rivolgendosi così all’ex Sottosegretaria di Stato: “Ma non rispondere, ma vai a cag**e. Vai a cag**e. Ridicola”. Il conduttore è così costretto a intervenire: “Basta Sgarbi, questo no. Queste cose, come sai, per favore no”, ha affermato il conduttore Giuseppe Brindisi, per poi cambiare il tema.