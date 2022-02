Britney Spears e il suo avvocato, Mathew Rosengart, sono stati invitati dal Congresso degli Stati Uniti a parlare di tutele legali. L’iniziativa di Washington segue la vittoria legale della pop star, finalmente liberata da una tutela da parte del padre lunga 13 anni. L’annuncio dello speciale invito è stato pubblicato direttamente da Spears su Instagram ieri 16 febbraio. “Nella sua battaglia – si legge nella lettera, datata 1 dicembre 2021 e a firma di Charlie Chris e Eric Swalwell -, sono state portate alla luce molte questioni che sono comuni nel processo di tutela legale. Particolarmente preoccupante è stata la notizia che, per anni, non è stata in grado di assumere un consulente legale per rappresentare gli interessi personali e finanziari. Altre questioni che riguardano la petizione iniziale, l’eventuale permanenza della tutela e l’essere costretti a impegnarsi in un impiego contro la propria volontà, sono tutte preoccupanti“. L’invito, conclude la missiva, è per “descrivere con parole tue come hai ottenuto giustizia. Non c’è dubbio che la tua storia darà potere a innumerevoli altri al di fuori dei milioni che sono già ispirati da te e dalla tua arte”.

A corredo del post, Britney ha scritto una lunga didascalia. “Ho ricevuto questa lettera mesi fa. Un invito a condividere la mia storia. Sono stato immediatamente lusingato e all’epoca non ero quasi allo stadio di guarigione in cui mi trovo ora. Sono grata che la mia storia sia stata persino riconosciuta. Grazie alla lettera, mi sono sentita ascoltata e come se fossi importante, per la prima volta nella mia vita!!!”, ha scritto. E ancora: “In un mondo in cui la tua stessa famiglia è contro di te, è davvero difficile trovare persone che lo capiscano e mostrino empatia! Ancora una volta, non sono qui per essere una vittima, anche se sono il primo ad ammettere di essere abbastanza incasinato da tutto ciò. Voglio aiutare gli altri in situazioni vulnerabili, prendere la vita per le pa**e ed essere coraggiosi!”. “Io avrei voluto esserlo, invece ero così spaventata e niente è peggio della tua stessa famiglia che fa quello che mi hanno fatto. Sono fortunata ad avere una piccola cerchia di adorabili amici su cui posso contare”. Infine ha concluso: “Nel frattempo grazie al Congresso per avermi invitato alla Casa Bianca”. Al momento non è noto se la pop star accetterà l’invito o meno.