Il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge si fa sempre più misterioso (e cringe). L’attore di CentoVetrine è da poco rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip in veste di ‘ospite’. In breve: Alex e Delia sono una coppia, ma lui nella Casa di Cinecittà ha avuto una liaison (la famigerata ‘chimica artistica’) con Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Adesso che si sono ritrovati tutti e tre sotto lo stesso tetto, sono scoppiate le prime scintille. Neanche la reazione furiosa di Delia (“Non toccare Soleil, dille la verità”), sembra aver scalfito minimamente Belli. Infatti nelle scorse ore prima è stato ripreso dalle telecamere in atteggiamenti ‘hot’ con la moglie, che – stando a quanto riportato da Fanpage – gli avrebbe sussurrato ad un orecchio: “Ho voglia di sco**re“. I due poi si sono chiusi in bagno, i rumori sono apparsi a molti come ‘sospetti’: impossibile sapere cosa sia accaduto davvero.

Non solo. Pare che Belli abbia anche avuto qualche momento di difficoltà e si sia andato a consolare con Soleil: “Alex ha avuto un momento di crollo più che ‘con Soleil’ direi ‘su Soleil’“, ha commentato Alfonso Signorini anticipando qualcosa di ciò che andrà in onda stasera su Canale5. “Il nostro triangolo sta acquistando toni sempre più appassionanti”, ha assicurato il conduttore. E se lo dice lui…

Nella Casa i Vipponi stanno vivendo ore di fuoco e scontri a catena ???? Siete curiosi di sapere cosa accadrà stasera a #GFVIP? Il nostro @alfosignorini ci lancia qualche anticipazione esclusiva… ???? pic.twitter.com/Xqh3QchlEL — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 17, 2022