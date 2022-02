La fidanzata di Blanco si chiama Giulia Lisioli e lui ha sempre parlato di lei, che è originaria di Desenzano del Garda, con molto trasporto. Non così è andata durante un’intervista rilasciata insieme al ‘socio’ Mahmood a RTL120.5. Interno radio. La conversazione va a parare sul tema dell’amore. Mahmood: “È uno scambio, a volte si sta male, a volte si fa stare male. Un po’ questo è l’amore, in modo semplificato”. A queto punto la speaker prova a passare a Blanco: “Invece lui mi dà l’idea…”. Non fa in tempo a finire la frase che il 19enne si lascia andare: “Io ho un rutto che sta per far esplodere il microfono“. Come dire, Blanco senza filtri. Dopo un attimo, la speaker continua: “Dai, tu in amore sei felice, hai la faccia di uno felice”. E mentre Mahmood in sottofondo dice “ciao Giulia ti amo”, lui, Blanco: “Alti e bassi come sempre“. “Quanto tempo è che sei fidanzato?”. Risposta, di nuovo: “Alti e bassi come sempre”. Al che ecco di nuovo Mahmood che interviene: “Dai non diciamo queste cose”. Blanco precisa di essere fidanzato e che gli alti e bassi ci sono, sì, da un anno. Mahmood manda la pubblicità.