Pare quasi surreale ma “mentre il mondo cade a pezzi” ci sono ancora alcuni vip o presunti tali chiusi dentro la Casa del Grande Fratello. Ebbene, i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini hanno fatto una lunga ‘quarantena’ dal covid-19 (se così vogliamo chiamarla: sono dentro la Casa di Cinecittà da 5 mesi) e hanno ricevuto in questi ultimi giorni la terza dose del vaccino. Non che la cosa sia stata resa pubblica: se lo è lasciato scappare Manila Nazzaro. L’ex Miss è andata a fare il booster con Alessandro Basciano e ha raccontato a Miriana Trevisan “Ad Alessandro hanno chiesto ‘che patologie ha?’. Lui mi fa ‘Mani gli dici tu le patologie di cui soffro?’. Io ho risposto ‘varie e multiple’. Quanto ci siamo divertiti oggi non potete capire! Come mi sento adesso? Ora molto bene, un po’ la testa pesante, ma per il resto tutto bene. Tu hai dato l’ok per farlo? Hai fatto a settembre l’ultima? Può darsi che non rientri allora, perché devono essere passati circa sei mesi, quindi te lo diranno”. Trevisa cerca di calcolare se tocchi anche a lei prima di uscire.