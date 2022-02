Doveva essere la prima finalista di Miss Italia a presentarsi alla sfilata incinta, ma Beatrice Scolletta, Miss Lazio 2021, non potrà partecipare alla serata conclusiva del concorso di bellezza che andrà in onda il 13 febbraio alle 21 su Helbiz Live, in diretta dal Casino Ca’ Vendramin Calergi di Venezia perché positiva al Covid.

Il nome della giovane Miss Lazio era diventato “famoso” proprio per essere la prima concorrente, dopo 82 anni di concorso, a sfilare con il pancione. La 26enne che abita a Nettuno ha preso parte al Concorso anche nel 2020, spiega l’account ufficiale di Miss Italia, classificandosi al secondo posto dietro Martina Sambucini. Il regolamento, quindi, “le ha consentito di partecipare anche quest’anno ma è stata fermata dalla pandemia“. Scolletta, in precedenza, aveva vinto anche il titolo di “Prima Miss dell’Anno 2020” che le era valso “l’ammissione diretta alle finali nazionali di Miss Italia”. Via social la Miss ha condiviso alcuni articoli che parlano del suo ritiro dovuto al Covid facendo sapere di stare “ancora male” e di sperare di “rimettersi presto”.

Scolletta, già mamma di altri due bambini, Leone e Vittoria Romana è sposata ed è laureata in Scienze e tecniche psicologiche. Il terzo figlio (o figlia) arriverà in estate, come ha annunciato la stessa 26enne via social. Nella vita ha praticato tanto sport: artistica, nuoto, danza, danza aerea, pole e, infine, fitness. “Non ha hobby particolari, ma ha frequentato l’accademia d’arte drammatica e le piacerebbe tornare a recitare. Più che un sogno nel cassetto ha un progetto di vita: aprire un suo centro di pet therapy”, scriveva di lei Miss Italia Lazio, quando ha vinto il concorso.