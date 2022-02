Un momento di imbarazzo a Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ieri 10 febbraio è stata mandata in onda la prima esterna tra il tronista Luca Salatino e la corteggiatrice Soraya. Dopo qualche chiacchiera Soraya si è avvicinata al ragazzo e lui, in soggezione, ha detto: “Non ce la faccio più. Da agosto non vedo ragazze (era stato corteggiatore prima di diventare tronista, ndr), forse sono particolarmente sensibile“. “Va bene”, ha detto lei scoppiando poi a ridere. A quel punto Luca ha preso un cuscino e lo ha poggiato davanti a sé dicendo: “Mi attrai fisicamente, cosa devo fare?”.

Quando l’incontro stava per terminare lui è rimasto seduto sul divano: “Ho un problema, non mi posso alzare adesso“, ha detto. Rientrati in studio, il pubblico ha applaudito divertito. La conduttrice ha commentato: “In questo caso Luca non c’è bisogno di chiedere come sia andata, no? Diciamo un momento di esuberanza, consiglio una passeggiata all’aria aperta, lunghe camminate”. “Mi sento pure a disagio. È stata un’esterna di conoscenza – ha risposto prontamente il ragazzo -, immaginate la seconda, la terza e la quarta esterna”. “La prossima volta vengo in tuta“, ha invece commentato la 28enne.