“Adesso che il volume è più basso e le luci sono spente, ringrazio Sabrina Ferilli per la fiducia che mi ha dato. È stato bello aiutarla a trovare le parole per dare il giusto vestito ai SUOI pensieri limpidi e mai banali”. Così Selvaggia Lucarelli sui social con riferimento al non monologo (noi diciamo meta-monologo) che Sabrina Ferilli ha portato sul palco dell’Ariston con grande apprezzamento da parte del pubblico. Lucarelli precisa: “Ripeto, ai SUOI pensieri, perché fin da subito ha detto, lei: io voglio portare leggerezza. Ti meriti tutto cara Sabrina Ferilli”. Infine la giornalista ha voluto anticipare qualsiasi polemica: “(questo post è concordato con lei, no dietrologie please)”. Un bel momento di questo Sanremo 2022 grazie a Lucarelli e Ferilli.