Il triangolo amoroso con Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge continua ad intrattenere gli appassionati del Grande Fratello Vip6. Dopo l’ingresso della moglie di Belli, adesso quest’ultimo torna in Casa per due settimane (tra l’altro dopo essere stato espulso dal gioco). A comunicarlo è stato il conduttore Alfonso Signorini durante la diretta del 7 febbraio scorso, scatenando così l’ira di un altro ex gieffino: Aldo Montano. “È stomachevole“, ha detto l’ex schermidore. E ancora: “Scusami Alfonso ma te lo devo dire, è insopportabile”.

“È veramente incredibile, non ci volevo credere e invece lo hanno fatto – ha ribadito Montano a Casa Chi -. 6 mesi sulla stessa storia, sulla stessa falsità, dall’inizio alla fine”. “Non ne possiamo più neanche noi caro Aldo pensavamo che con l’uscita di Alex non ci sarebbe stato più questo teatrino invece è peggio di prima; come hai detto dire stomachevole è poco”, ha commentato un utente su Twitter. “Grande Aldo, non ne possiamo veramente più”, ha scritto invece un altro.

La presa di posizione di Montano, d’altronde, non è una novità. Solo qualche settimana fa, aveva detto: “Io sono abbastanza stomacato da tutto quello che sento e ri-sento nel corso delle puntate da mesi. Credo che sia la mia espressione ma anche abbastanza comune, lo dico da spettatore”. Infine aveva rivelato: “Dovete sapere che Alex Belli, durante le pubblicità, mi si avvicina e mi dice una cosa…”.