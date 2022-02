“Secondo me tu non te lo puoi neanche immaginare lontanamente”. Così Alfonso Signorini si è rivolto a Lulù Selassié durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 7 febbraio. Il conduttore ha infatti rivelato alla Princess che la star americana Cardi B ha parlato di lei in questi termini: “Wow: lei è chiaramente la star dello show”, ha scritto su Twitter (dov’è seguita da 21.6 milioni di follower). “Davvero? Ma siete sicuri che fosse il suo vero profilo?”, ha replicato incredula Selassié. “E certo!”, ha risposto il conduttore. “Adoro. Cardi ti amo! Spero di incontrarti presto”, ha concluso la Princess che nei giorni scorsi aveva imitato la rapper americana all’interno della Casa.

Lmaaaaaooooooo she’s the Star of the show clearly https://t.co/vjLZHTtj4S — Cardi B (@iamcardib) February 5, 2022