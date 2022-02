“Hai bisogno di un inalatore?“. Billie Eilish interrompe il concerto per soccorrere una ragazza in crisi respiratoria. Siamo alla State Farm Arena di Atlanta, in Georgia. È il 5 febbraio. Billie intorrompe l’esibizione appena si accorge che una fan si sente male: “Abbiamo un inalatore? Possiamo procurarcene uno?”, chiede rivolta allo staff. Una volta arrivato l’inalatore, la cantautrice chiede alla folla di allontanarsi dalla ragazza e di darle tempo. Solo quando tutto si è risolto, ricomincia a cantare. Non solo una delle migliori artiste della sua generazione ma anche una professionista attenta e vigile sul suo pubblico.