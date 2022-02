Uno dei più grandi talenti che siano mai ‘passati di qua’, Gianluca Grignani. Due album per tutti, forse tre, che restano. Alcune canzoni che sono capolavori. Bellissimo, talentuoso, aveva il mondo ai suoi piedi e poi ‘si è perso via’. Ieri sera sul palco di Sanremo si è mostrato in tutta la sua fragilità. Quali che siano i suoi demoni, le battute da Carbonifero sul rum, il vinello, e così via, non fanno ridere. Chi affronta un disagio, una dipendenza, o qualunque cosa abbia affronatato o stia affrontando Grignani, merita comprensione e rispetto. Merita accoglienza e ascolto. Che si tratti di un cantautore o del vicino di casa. I social si sono riempiti di squallide battute, perché siamo bravi a dire “che bello, Drusilla ha detto di ascoltarci a vicenda, di cercare di comprendere gli altri” e altrettanto bravi a farci beffa di un uomo fragile. Per fortuna, qualcuno che ha compreso c’è: “Anche Grignani è un padre ieri sera guardandolo sono tornata ad essere quello scricciolo di 18 anni che andava a prendere un padre troppo ubriaco per tornare a casa. Vedere una persona che ami distruggersi è già doloroso, la vostra cattiveria gratuita non fa ridere, fa schifo“, “Grignani meriterebbe empatia e non sarcasmo. La ricerca ossessiva di un like, a volte, rischia di renderci solo un po’ più brutti“, “Non riesco a fare ironia su grignani perché quella fragilità, quella fame di pubblico, quella malinconia, quel modo un po’ sghembo di intrattenere come faceva quando era veramente il numero uno mi hanno fatto molta tenerezza“, alcuni tweet. Diretto anche il post del dj di Virgin Massimo Cotto: “Io mi vergognerei. Non se fossi in lui. Se fossi in voi. Voi che avete scritto cose orribili, che vanno oltre il legittimo diritto di critica. Che l’avete deriso e offeso senza capire. Siete dei miserabili. Ha più dignità lui nel farsi vedere così, sofferente, esagerato e incerto, che voi nel massacrarlo. Non si distrugge chi non sta bene. Io oggi sto dalla parte di Gianluca Grignani. E grazie a Irama per essere stato anche lui dalla sua”.

