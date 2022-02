Sono le 23.33 quando Sangiovanni, milanista doc, entra sul palco dell’Ariston durante la finale del Festival di Sanremo 2022 con una sorpresa amara per Amadeus, interista sfegatato. “Ho una sorpresa per te, però devi chiudere gli occhi, Ho un regalo speciale per il signor Amadeus”, dice, con un sorrisetto malizioso. E gli mette al collo la sciarpa del Milan, dopo la sconfitta avvenuta solo poche ore prima al derby. “Ahi ahi ahi, è stata dura”. Amadeus l’avrebbe voluto fulminare con lo sguardo, nascosto dietro al sorriso. Poi Sangio si accoda al monologo di Mengoni: “È facile di dire di fregarsene, è meno facile farlo davvero: è importante dosare le parole che sono importanti”.