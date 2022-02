Tananai ha regalato ai giornalisti preservativi e lubrificante. Promozione legata al pezzo che ha portato in gara, Sesso occasionale (che in realtà parla proprio del contrario: della volontà di monogamia, di stare insieme per non “finirci più”, nel sesso occasionale). Il gesto del cantautore però ha riportato alla mente alcune dichiarazioni fatte nel 2018 da Giovanni Ciacci a Gay.it: “Negli hotel c’è un gran via vai. Cantanti, gruppi che si sciolgono, gruppi che si ammucchiano, uomini con donne, donne con donne. I miei occhi, negli anni, hanno visto cose che voi umani non potete neanche immaginare”, aveva detto lo stylist e opinionista. E ancora, sempre a proposito di quello che accadeva (o accade ancora? O forse non è mai accaduto) dopo la fine delle serate del Festival: “A Sanremo si scop* sempre! Anche in sala stampa se ne vedono delle belle, altro che Badoo o Grindr. Se solo quei bagni potessero parlare, cherie. Per gli addetti ai lavori, la settimana di Sanremo è un po’ come la gita di terza media dove tutto è possibile. Una parte della città si trasforma improvvisamente in una sorta di club per scambisti di Jessica Rizzo“. Leggende metropolitana? Una boutade lanciata al tempo da Ciacci?