In casa Rai si festeggia per i grandi numeri del Festival di Sanremo 2022. 10.911.00 milioni pari al 54.7% di share durante la prima serata, mentre ben 11.320.00 pari all 55.8% di share per la seconda. Tutti d’accordo, dunque, che Amadeus anche quest’anno abbia fatto centro. Tutti, o quasi. Come riportato da Dagospia, il successo di Amadeus fa rosicare Sonia Bruganelli”: l’opinionista del GFVip6 nonché moglie di Paolo Bonolis – via Instagram stories, ieri 2 febbraio ha commentato gli ascolti facendo alcune precisioni. Bruganelli ha sottolineato due passaggi di un articolo di Fanpage che non le è piaciuto particolarmente. Con il verde ha evidenziato la frase: “La migliore partenza della gestione Amadeus“, e ha commentato: “Vero”. Poi, sotto ha aggiunto: “Bella serata di Sanremo ma…”.

Quindi, nella story successiva ha postato un altro passaggio dell’articolo, quello in cui si parlava di esordi passati andati particolarmente bene, tra cui proprio quello del marito. “Nel 2005 il Sanremo di Bonolis alla prima fa il 54.7%. Ma erano davvero altri tempi”, si legge nell’articolo. Quindi la Bruganelli ha tuonato: “Altri tempi? Forse perché sulle altre reti andava ancora in onda di tutto?”.