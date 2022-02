Che combinano Mahmood, Blanco e Gianni Morandi dietro le quinte del Festival di Sanremo? Il terzetto, protagonista assoluto di questa edizione della kermesse e super favorito per il podio, si è reso protagonista di un divertente siparietto. A raccontare quanto accaduto sono stati proprio Mahmood e Blanco, durante un’intervista radiofonica: “Mentre stavamo dicendo a tutti che eravamo qui per divertirci, lui è arrivato e ci ha smer**to: ‘Ehi, ragazzi, non diciamo ca**ate. Nessuno è qui per divertirsi'”, hanno svelato i due, spiegando che il tutto si è svolto nel clima goliardico dei camerini, mentre si cercava di stemperare l’ansia che prima delle esibizioni è sempre palpabile. Quindi hanno svelato un altro retroscena: “La cosa più trap che abbiamo sentito è Gianni che diceva: ‘ehi bro…’”. Che dire, se ancora avessimo dubbi su quanto Gianni Morandi sia ancora un ragazzino nell’anima, ora sono stati tutti fugati.