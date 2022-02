Che il rapporto tra Morgan e il Festival di Sanremo non sia proprio idilliaco non è un mistero. Stavolta nel mirino del cantautore milanese sono finiti Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi (i vincitori della serata cover di ieri 4 febbraio). Sul proprio profilo Instagram, Morgan ha commentato l’esibizione di Michele Bravi (lanciato proprio da lui ai tempi di X Factor): “Ho visto un Artista con la A maiuscola. Commovente elegante profondo originale dolce colto autentico disperato pieno di vita e di dolcezza mille spanne sopra a tutti, roba che chiunque altro su quel palco da Morandi a tutti i Jovanotti del mondo se la può scordare manco se si impegna cent’anni – ha scritto Morgan sul social-. Ho visto Michele Bravi e ho finalmente visto un artista a Sanremo. Dio sia lodato. Bravo figlio mio”.

In un successivo post, Morgan ha chiarito – a modo suo – che non si trattava di alcun attacco alla coppia Morandi-Jovanotti. “Perché scrivete ‘Morgan attacca’? Ci sono parole nella lingua italiana per esprimere i concetti: se vado dal fruttivendolo per comprare l’insalata non dico ‘attacca l’insalata’ e porto mia figlia all’asilo al mattino non dico ‘attacca la figlia’, ma uso le parole che descrivano ciò che sto facendo. Quindi giornalisti e titolisti da strapazzo che non siete altro, e praticamente lo siete quasi tutti, usate il vocabolario per favore”. Infine ha concluso: “E anche questo mio post non è un attacco a nessuno si chiama ‘redarguire’, è una difesa , e se ci fosse bisogno di fare un titolo per questo messaggio dovrebbe essere : Morgan chiama all’ordine la categoria dei giornalisti. E se ci fosse un sottotitolo sarebbe: suggerisce di usare il vocabolario perché è esausto di gratuite diffamazioni. Avete capito? Attaccapanni che non siete altro”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)