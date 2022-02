“Jovanotti e Morandi hanno spaccato e dire che a Gianni serve una mano è una cazzata. Che gli devi dire? Sono intoccabili, due mostri sacri! Morandi ha vinto l’esibizione perché è stata figa”. Così Blanco e Mahmood in conferenza stampa. Perché si sa, ora arriveranno le prevedibili polemiche: Morandi è stato aiutato da Jovanotti? Sì, probabilmente. Ma Lorenzo Cherubini è l’autore del pezzo Gianni che porta in gara. Quindi, Morandi “si è aiutato da solo” scegliendo di cantarlo e probabilmente sapendo che Jova avrebbe potuto “farsi vivo”. I polemisti diranno, è photoshop. No scusate. Rifacciamo. I polemisti diranno: “Eh ma la poesia?!”. Morandi e Jovanotti avrebbero vinto anche senza la poesia. Hanno “spaccato” e hanno pure ricantanto a notte fonda. D’altronde, Blanco e Mahmood restano i favoriti e ci piace molto che i due ragazzi insegnino a “stare al mondo, anzi, al Festival” a chi per forza vuol fare polemica.