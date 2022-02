Hermit, al secolo Pietro Barilli, è un cantautore romano che ha rilasciato gli ultimi singoli per Island/Universal Music Italia. Su Instagram lo seguono solo 4mila persone, ma le sue ultime Stories sono riuscite a fare molto rumore. 24 ore fa il cantante romano ha deciso di pubblicare un breve estratto di “Chimica”, un suo brano ancora inedito. Il titolo è proprio lo stesso della canzone di Rettore e Ditonellapiaga presentatata al Festival di Sanremo 2022. Ma non è tanto il titolo, quello che voleva sottolineare Hermit nelle sue stories. Secondo il rapper il mood del ritornello, i BMP e l’intenzione delle sue canzoni sono simili.

L’audio fa il giro dei social e arriva anche alla redazione di FqMagazine. Procediamo quindi secondo doverosa prassi, ovvero contattando il diretto interessato, che ci racconta: “Non stavo vedendo Sanremo. È stato il mio manager a scrivermi per dirmi ‘Ma non ti sembra proprio uguale?’. Effettivamente ci sono poche probabilità che un accordo di un inizio ritornello sia così uguale. Non sono mai stato uno che alza polveroni per trarne qualcosa, ma davanti a queste cose ti senti un po’ interdetto”.

La sua “Chimica” nasce dopo l’estate, a inizio settembre, ed è stata poi ultimata a metà ottobre (come è stato mostrato sulle Stories del cantautore). Ora è pronta per uscire con un ep, anche se non è mai stata depositata. “Sono coincidenze un po’ rare quando si parla del titolo, del mood del ritornello, dei BMP e dell’intenzione. Le strofe non sono uguali, chiaramente, ma mica potevano copiarmi tutto il pezzo… Io sto in un’etichetta e tra master e provini, i link girano tra collaboratori e addetti ai lavori. So come funzionano queste cose, infatti chi sta in alto si preoccupa sempre molto di dove vanno a finire i brani. Vai a capire chi potrebbe essere stata la persona…”, ha detto ancora il cantautore. Questa, la sua versione dei fatti.

Lo staff di Ditonellapiaga e Rettore, contattato da FqMagazine, fa sapere che “non c’è niente da commentare, è una notizia inconsistente e priva di ogni fondamento”.