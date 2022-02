A vent’anni dalla morte, Sanremo ricorda Alex Baroni. Saranno Aka7even e Arisa ad omaggiare il cantautore milanese che il 13 aprile del 2002 morì quando aveva 35 anni dopo un incidente in moto. Cambiare è un brano del 1997, seconda traccia dell’album eponimo, che Baroni pubblicò proprio dopo il successo a Sanremo. Cambiare, infatti, è una ballata vibrante su un amore che non c’è più, tutta in progressione, in cui Baroni vocalizza pulito, trascinando il pubblico in quelle lunghe vocali tirate all’inverosimile come era in voga negli anni novanta. Il brano venne presentato durante la 47esima edizione di Sanremo nella sezione “Nuove proposte” dove vinse il premio come “Miglior voce del Festival”, premiato dalla giuria di qualità presieduta nientemeno che da Luciano Pavarotti. Cambiare è stato eseguito più volte da molti colleghi in onore di Baroni. Noemi ne offre una versione molto originale, vagamente sincopata nell’album tributo Il senso di Alex del 2013. Celebre l’interpretazione di Giorgia in un concerto tributo del 1999 tenutosi a Roma, che si diletta in una sorta di momento musicale che diventa patrimonio universale del canto.