Non ci si crede. Dopo due edizioni di “ci sarà?”, “no non c’è”, a Sanremo arriva Jovanotti. Amico di Fiorello e Amadeus dai tempi di Radio Deejay, ci si è domandati più volte perché Lorenzo Cherubini non sia mai comparso sul palco dell’Ariston, a dare il suo contributo. Ed eccolo qui. Stasera sarà con Gianni Morandi per il quale ha scritto la canzone ‘Apri tutte le porte’. Morandi è attualmente al terzo posto della classifica del Festival. Jovanotti, con indosso una maglia con il volto di Morandi, è stato accolto dai fan in delirio che gli hanno chiesto autografi e selfie.