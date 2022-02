Sono passate molte ore dall’esibizione di Drusilla Foer sul palco dell’Ariston ma non si placano le polemiche per una presunta bestemmia lanciata in diretta su Rai1. Nel momento in cui l’attrice si è tolta il costume da Zorro – un pretesto scelto per rispondere alle critiche sulla sua partecipazione al Festival – e si è strappata i baffetti neri, le sarebbe scappata un’imprecazione. Nell’audio che circola insistentemente sui social si sente un «Ahia, Dio Crist…» che lascia poco spazio all’immaginazione. E ovviamente è scattata immediata la polemica.

«Io non l’ho sentito, ma se fosse accaduto sarebbe un atto gravissimo e mi dispiace davvero molto perché la performance di Gianluca Gori era più che gradevole», ha subito commentato Mario Adinolfi. Che poche ore prima, sempre sulla sua performance, aveva scritto: «Drusilla travestita da Zorro, piccolo colpo di genio. Bravissimo Gianluca Gori». Uno scivolone non proprio eleganzissimo, insomma.