Dopo l’addio di Aldo Montano, Francesca Cipriani e quello annunciato di Manuel Bortuzzo, il Grande Fratello Vip perderà un altro grande protagonista: Gianmaria Antinolfi, costretto a dire addio al reality per impegni improrogabili di lavoro. Questo è quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia durante la trasmissione web Casa Chi.

Entro la terza settimana di gennaio, l‘ex fidanzato di Belén Rodriguez dovrebbe dunque abbandonare il gioco (la cui durata è stata prolungata da dicembre 2021 a marzo 2022). “Quando si è presentato come imprenditore sembrava una barzelletta, nessuno gli dava credito, dicevano ‘Seee l’imprenditore’. Lui invece per il GF ha preso davvero un periodo sabbatico per poi tornare a lavorare come imprenditore, questo periodo sta volgendo al termine. I proprietari dell’azienda che hanno scelto lui e il suo staff si sono fatti sentire: ‘Vuoi fare televisione o vuoi tornare’? Io vi dico che lui opterà per la seconda”, ha rivelato Parpiglia. “Se dice di no, perde il lavoro. Cosa gli può far cambiare idea? Il GF è pieno di sorprese”, ha infine concluso. Come andrà a finire? Intanto Luca e Gianmarco Onestini sarebbero già pronti a prendere il suo posto.