“Vaffan**lo di cuore” con un cuoricino rosso. Così Mara Venier ha risposto alla provocazione di un utente sui social che, sotto a un foto di lei malata a letto ha commentato: “Covid? Evviva il siero sperimentale!“.

Tutto è nato, appunto, da uno scatto pubblicato dalla popolare conduttrice su Instagram ieri, 28 gennaio. “A casa leggermente raffreddata, fatti tamponi tutto negativo!!“, la didascalia a corredo del selfie con tanto di sciarpa e cappello indosso. “Fatto il tampone?”, ha chiesto un utente che evidentemente non aveva letto la didascalia. “3 tamponi… non ho più il naso”, ha ironizzato Venier. Leggerezza e la battuta sempre pronta, così Venier è solita replicare ai propri fan. Ma guai a scrivere commenti inappropriati. La conduttrice di Domenica In, si sa, ‘non perdona’. E così la sua risposta a uno scettico del vaccino è diventata virale ed è stata riportata, tra gli altri, anche dalla pagina Trash Italiano, seguita da 4 milioni di follower.