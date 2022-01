“I problemi dello smartworking, un pochino tutti ci ritroviamo in questa situazione adesso”. Diletta Leotta, a casa in smartworking, in un video pubblicato da Radio 105 su Instagram giovedì 27 gennaio si è trovata in una situazione imprevista.

Durante un collegamento in diretta con Daniele Battaglia, suonano alla porta della conduttrice siciliana. “Chi è? Tesoro hai le chiavi?”, grida Leotta. Battaglia commenta ironicamente: “Ma che programma è? Siamo una radio nazionale ragazzi. Cos’è, è arrivata la spesa?”. “Sotto sono in pigiama, non voglio farlo vedere”, dice quindi la conduttrice scoppiando a ridere. Dopo essere stata via alcuni secondi, Leotta ritorna e pone fine alla situazione imbarazzante: “A volte capita anche questo quando lavori da casa. Ora proseguiamo”.