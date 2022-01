Avevano promesso che non sarebbero più tornati sull’argomento della loro separazione, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Invece, travolti dalla curiosità e dal gossip, ora vogliono mettere qualche puntino sulle i. Reduce dalla fine della storia d’amore con la conduttrice svizzera, l’imprenditore ha replicato via Instagram alle fotografie che lo hanno visto in divertita compagnia di una amica, una biondissima donna al fianco della quale è stato paparazzato dal settimanale Chi: “Assomiglia molto a Michelle”, ha fatto notare il magazine diretto da Alfonso Signorini. Via stories, Trussardi ha postato un video di Grisù (il draghetto pompiere dei cartoni animati) impegnato a spegnere un incendio, accompagnato dalla scritta: “Un aiuto per spegnere nuove fiamme“, a sottolineare che attualmente è single.

Decisamente meno divertite, invece, le parole di Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora Ramazzotti (figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros). Il ragazzo infatti, secondo le indiscrezioni, avrebbe dovuto lavorare con Tomaso ma poi il tutto si sarebbe risolto con un nulla di fatto: “In mezzo a miliardi di fake news che girano c’è anche questa che mi ha fatto spaccare. Nulla di più falso, lavoro da un anno e mezzo in un’azienda italiana nel settore automotive. Io e Tomaso ci vogliamo tanto bene. Brutti ca**ari“, ha scritto Cerza. La story è stata in seguito ripubblicata dallo stesso Trussardi.