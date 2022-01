“Abbiamo il diritto di sapere”. “Anche oggi nessuna spiegazione”. Questo il tenore dei tanti commenti apparsi sulla pagina Facebook de I Fatti Vostri. A chi si riferiscono? A Paolo Fox. Assente da due giorni dalla trasmissione di RaiDue, i suoi fan non l’hanno presa affatto bene. Stando a TvBlog, l’astrologo è positivo al Covid. Sarà in collegamento oggi 27 gennaio alle 12. Ecco quindi che il “mistero” sull’oroscopista è risolto. “Secondo fonti giunte a TvBlog, Paolo Fox sarebbe risultato positivo al COVID-19. La notizia non è stata trattata all’interno della trasmissione di Michele Guardì per (comprensibili) questioni di privacy“, si legge sul sito di spettacoli.