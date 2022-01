Attimi di preoccupazione per Alessandro Matri, ex giocatore di Milan e Sassuolo. Come documentato da alcune recenti storie su Instagram, Matri insieme alla fidanzata Federica Nargi stava intrattenendo la figlia Beatrice di quasi tre anni davanti a un video musicale, apprezzandone il precoce talento musicale e canoro. Ad un certo punto però l’ex calciatore è rimasto coinvolto in un piccolo incidente domestico. La causa? Un microfono.

“Bea ha dato il microfono in fronte ad Ale”, ha spiegato l’ex velina di Striscia la Notizia. Così la piccola è rimasta accanto al papà mentre la sorella maggiore, Sofia, è corsa a prendere un po’ di cotone e alcuni cerotti per medicare la ferita. Fortunatamente nulla di grave e lo stesso Matri ci ha riso su.

Federica Nargi e Alessandro Matri sono ufficialmente fidanzati dal 2009. Lei è nata a Roma nel 1990; lui invece, classe 1984, in provincia di Lodi. Ospiti di Verissimo il 28 settembre 2019, i due avevano raccontato: “Tutto quello che abbiamo costruito fino ad oggi è bello. Poi è normale: ci sono stati anche tanti litigi e nervosismi”. E sul matrimonio invece avevano detto: “Sicuramente è in programma, per consolidare la famiglia è giusto, ma non c’è fretta”.