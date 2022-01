Tra Sonia Bruganelli e Nathalie Caldonazzo è chiaro che non scorra buon sangue. L’ultima conferma del loro astio è arrivata durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 andata in onda venerdì 14 gennaio in prima serata su Canale 5. Il conduttore Alfonso Signorini ha invitato i concorrenti a fare una scelta: se stare dalla parte di Katia Ricciarelli o dell’ex compagna di Massimo Troisi, ‘acerrime nemiche’. Quindi il padrone di casa ha chiesto un parere anche alle opinioniste del programma – Bruganelli e Adriana Volpe – e la prima ha scelto Katia. Allora Signorini ha chiesto il motivo e Sonia ha replicato: “Dai… Ha fatto una clip di presentazione che sembrava Julia Roberts e invece è Nathalie Caldonazzo”. Ma non finisce qui.

Poco prima della puntata, in diretta su Instagram dal suo camerino, la moglie di Paolo Bonolis ha rivelato: “Tutti mi state chiedendo perché non provo simpatia per Nathalie. Non so, forse vorrei dirlo in puntata, però ecco diciamo che io avevo una linea di abbigliamento e di borse e lei voleva prestare il suo volto”, ha esordito. Poi ha spiegato: “Sai quelle classiche persone che arrivano, non invitate. Un po’ come con Carmen Russo con la questione del matrimonio (con Enzo Paolo Turchi e i messaggini su Whats App proprio con Caldonazzo, ndr). Io mi sono trovata Nathalie all’inaugurazione del negozio, in più voleva dei cadeaux in quanto Nathalie Caldonazzo. Non essendo Julia Roberts le ho detto ‘ma perché ti devo dare un cadeaux?“. Inevitabilmente il web si è diviso: “Sei solo la moglie di…”, ha scritto qualcuno. “Sonia ti adoro”, il commento dei fan dell’opinionista su Twitter.

“nathaly parlava come fosse julia roberts e invece è nathaly caldonazzo” almeno lei non è famosa per essere la moglie di… o sbaglio, sonia bruganelli ? #jessvip #gfvip pic.twitter.com/XmBpnp8mnB — f ♡ (@needboca) January 14, 2022

ATTRICE , CO CONDUTRICE , MODELLA. la nostra NATHALIE CALDONAZZO , e tu @SBruganelli chi sei ???? Ah si , la moglie di Paolo Bonolis. Prima di dire agli altri che non sono nessuno , assicurati di essere qualcuno. #gfvip — Gwen (@QueenG80328621) January 16, 2022