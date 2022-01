Sono ormai giorni che Fabrizio Corona si auto-elogia per un pronostico che, effettivamente, non era affatto facile da azzeccare. Parliamo della finale di Supercoppa Inter-Juventus, che si è giocata mercoledì 12 gennaio e ha visto i nerazzurri trionfare. L’ex re dei paparazzi avrebbe incassato una cifra incredibile. Lo ha raccontato lui stesso a Open: “Eravamo in diretta Instagram con Profreggio (tipster professionista seguito su Instagram da 142mila follower, ndr) ho voluto fare il pronostico che si è rivelata una vera e propria profezia. Ma non c’è solo questo. La cosa che è successa è che abbiamo vinto 496 mila euro“, ha detto Corona.

A confermare la vincita anche Profreggio: “Diamo spesso dei consigli sui pronostici delle partite, ma durante la diretta di ieri non programmata è stato Fabrizio a voler fare un’ipotesi. Abbiamo scommesso insieme e la cosa più incredibile è che lui ha addirittura indovinato l’ordine temporale degli eventi che sarebbero successi durante la partita. Abbiamo giocato l’1-1, risultato esatto che era quotato a 7, e l’Inter vincente ai supplementari che era quotato a 9. Abbiamo giocato 10 volte, la vincita massima per ogni volta è entro i 50 mila. Per una vincita totale di 496 mila euro. La previsione era dettagliatissima, non tutto può essere giocabile altrimenti saremmo diventati milionari”. Il video del momento della ‘profezia’ è stato pubblicato anche da Corona su Instagram.