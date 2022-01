L’ennesimo record di contagi da SARS-CoV-2 in 24 ore: sono 220.532 contro i 101.762 di ieri. Il record precedente, registrato il 6 gennaio, era di 219.441. Cresce anche il numero dei morti, 294 contro 227. I tamponi processati sono stati 1.375.514, per un tasso di positività che resta stabile al 16%. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 1.677, 71 in più di ieri nel saldo quotidiano tra entrate e dimissioni, con 185 nuovi ingressi. I ricoverati nei reparti ordinari invece sono 17.067, ovvero 727 in più di ieri.